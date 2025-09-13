Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ввели бонусы за уничтожение российских экипажей, рассказал боец
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 13.09.2025
ВСУ ввели бонусы за уничтожение российских экипажей, рассказал боец
ВСУ ввели бонусы за уничтожение российских экипажей, рассказал боец
ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости. Командование ВСУ ввело систему бонусов и поощрений, полагающихся украинским боевикам за ликвидацию экипажей российских танков, сообщил РИА Новости командир танка группировки "Днепр" с позывным "Депутат". "Да, у них есть отдельная шкала. Есть специальные бонусы. Есть специальные рейтинги, по уничтожению именно не техники, а танкистов - самого экипажа. У них свои бонусы. Чтобы как-то поощрить их", - сказал военный. "Именно за нами охотятся", - добавил он. Офицер подчеркнул, что никого из российских танкистов факт охоты на них со стороны боевиков киевского режима не пугает. "На практике после того, как остановили танк, приоритет уже идет не машине, а экипажу. То есть танкистам. За нами начинается охота. Начинают кружить по 3-4 FPV (беспилотника - ред.), ждать нас, пока мы покинем танк. Преследовать. "Бабы-Яги" (вид крупного беспилотника - ред.) начинают искать (экипажи подбитых российских танков - ред.) в ночное время, если экипаж покидает (машину в темное время суток - ред.)", - подчеркнул боец. По его словам, в первую очередь враг старается уничтожить командира танка, затем механика-водителя, и третьим - наводчика.
ВСУ ввели бонусы за уничтожение российских экипажей, рассказал боец

ВСУ ввели бонусы за уничтожение экипажей российских танков

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 13 сен - РИА Новости. Командование ВСУ ввело систему бонусов и поощрений, полагающихся украинским боевикам за ликвидацию экипажей российских танков, сообщил РИА Новости командир танка группировки "Днепр" с позывным "Депутат".
"Да, у них есть отдельная шкала. Есть специальные бонусы. Есть специальные рейтинги, по уничтожению именно не техники, а танкистов - самого экипажа. У них свои бонусы. Чтобы как-то поощрить их", - сказал военный.
"Именно за нами охотятся", - добавил он.
Офицер подчеркнул, что никого из российских танкистов факт охоты на них со стороны боевиков киевского режима не пугает.
"На практике после того, как остановили танк, приоритет уже идет не машине, а экипажу. То есть танкистам. За нами начинается охота. Начинают кружить по 3-4 FPV (беспилотника - ред.), ждать нас, пока мы покинем танк. Преследовать. "Бабы-Яги" (вид крупного беспилотника - ред.) начинают искать (экипажи подбитых российских танков - ред.) в ночное время, если экипаж покидает (машину в темное время суток - ред.)", - подчеркнул боец.
По его словам, в первую очередь враг старается уничтожить командира танка, затем механика-водителя, и третьим - наводчика.
