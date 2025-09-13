https://ria.ru/20250913/bolnitsa-2041600845.html

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница - РИА Новости, 13.09.2025

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница

Обломки БПЛА повредили здание больницы в Красноармейском районе Волгоградской области, возгорания нет, люди не пострадали, сообщили в администрации региона со... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T07:21:00+03:00

2025-09-13T07:21:00+03:00

2025-09-13T07:26:00+03:00

происшествия

специальная военная операция на украине

волгоградская область

красноармейский район

андрей бочаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили здание больницы в Красноармейском районе Волгоградской области, возгорания нет, люди не пострадали, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова."По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.

https://ria.ru/20250913/mordovija-2041598364.html

волгоградская область

красноармейский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров