https://ria.ru/20250913/bolnitsa-2041600845.html
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница - РИА Новости, 13.09.2025
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница
Обломки БПЛА повредили здание больницы в Красноармейском районе Волгоградской области, возгорания нет, люди не пострадали, сообщили в администрации региона со... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T07:21:00+03:00
2025-09-13T07:21:00+03:00
2025-09-13T07:26:00+03:00
происшествия
специальная военная операция на украине
волгоградская область
красноармейский район
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили здание больницы в Красноармейском районе Волгоградской области, возгорания нет, люди не пострадали, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова."По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
https://ria.ru/20250913/mordovija-2041598364.html
волгоградская область
красноармейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Красноармейский район, Андрей Бочаров
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница
Бочаров: в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница