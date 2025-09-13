Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 13.09.2025 (обновлено: 07:26 13.09.2025)
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА повреждена больница
происшествия
специальная военная операция на украине
волгоградская область
красноармейский район
андрей бочаров
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили здание больницы в Красноармейском районе Волгоградской области, возгорания нет, люди не пострадали, сообщили в администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова."По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
происшествия, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Красноармейский район, Андрей Бочаров
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
