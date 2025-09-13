https://ria.ru/20250913/birzha-2041628918.html
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке - РИА Новости, 13.09.2025
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:11:00+03:00
2025-09-13T11:11:00+03:00
2025-09-13T11:11:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380698_0:198:3134:1961_1920x0_80_0_0_1d6343550ecb71de9c726f68acae5f0a.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки. "Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.12 мск 13.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250828/mosbirzha-2038036831.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380698_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_f795133dfb243c8325f4cf7bf3b0aa35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 10:12 мск