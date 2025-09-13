https://ria.ru/20250913/birzha-2041628918.html

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

экономика

московская биржа

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки. "Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.12 мск 13.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

