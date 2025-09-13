Рейтинг@Mail.ru
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
11:11 13.09.2025
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки. "Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.12 мск 13.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
2025
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки.
"Торги на фондовом рынке приостановлены с 10.12 мск 13.09.2025. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
