00:30 13.09.2025 (обновлено: 00:38 13.09.2025)
Бессент рассказал, что поможет украинскому урегулированию
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министр финансов США Скот Бессент заявил коллегам из G7, что поддержка угроз США о пошлинах против стран, покупающих нефть у РФ, поможет украинскому урегулированию, сообщает американское ведомство."Они должны присоединиться к США в применении пошлин против стран, покупающих нефть у России", - говорится в сообщении минфина.Как говорится в сообщении, призыв президента США Дональда Трампа Бессент "повторил в ходе телефонного разговора с министрами финансов G7".Действия должны последовать, "если они (партнеры по G7 - ред.) привержены" достижению украинского урегулирования.
сша, в мире, россия, дональд трамп, g7
США, В мире, Россия, Дональд Трамп, G7
© AP Photo / Evan VucciМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Evan Vucci
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министр финансов США Скот Бессент заявил коллегам из G7, что поддержка угроз США о пошлинах против стран, покупающих нефть у РФ, поможет украинскому урегулированию, сообщает американское ведомство.
"Они должны присоединиться к США в применении пошлин против стран, покупающих нефть у России", - говорится в сообщении минфина.
Как говорится в сообщении, призыв президента США Дональда Трампа Бессент "повторил в ходе телефонного разговора с министрами финансов G7".
Действия должны последовать, "если они (партнеры по G7 - ред.) привержены" достижению украинского урегулирования.
СШАВ миреРоссияДональд ТрампG7
 
 
Заголовок открываемого материала