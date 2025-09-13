https://ria.ru/20250913/bessent-2041582595.html
Бессент рассказал, что поможет украинскому урегулированию
Бессент рассказал, что поможет украинскому урегулированию - РИА Новости, 13.09.2025
Бессент рассказал, что поможет украинскому урегулированию
Министр финансов США Скот Бессент заявил коллегам из G7, что поддержка угроз США о пошлинах против стран, покупающих нефть у РФ, поможет украинскому... РИА Новости, 13.09.2025
сша
в мире
россия
дональд трамп
g7
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министр финансов США Скот Бессент заявил коллегам из G7, что поддержка угроз США о пошлинах против стран, покупающих нефть у РФ, поможет украинскому урегулированию, сообщает американское ведомство."Они должны присоединиться к США в применении пошлин против стран, покупающих нефть у России", - говорится в сообщении минфина.Как говорится в сообщении, призыв президента США Дональда Трампа Бессент "повторил в ходе телефонного разговора с министрами финансов G7".Действия должны последовать, "если они (партнеры по G7 - ред.) привержены" достижению украинского урегулирования.
Бессент рассказал, что поможет украинскому урегулированию
