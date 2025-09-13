https://ria.ru/20250913/aeroport-2041679873.html

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения

Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Оренбурга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

