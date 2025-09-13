https://ria.ru/20250913/aeroport-2041679873.html
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Оренбурга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
