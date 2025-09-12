https://ria.ru/20250912/zhitel-2041506068.html
В Ульяновской области задержали мужчину, готовившего покушение на Соловьева
САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил в своем Telegram-канале, что задержанный житель Димитровграда, сотрудничая с украинскими спецслужбами, планировал покушение на него. "В Ульяновской области сотрудники ФСБ и пограничной службы задержали жителя Димитровграда, 1989 года рождения. По данным следствия, с апреля 2024 по июнь 2025 года он сотрудничал с украинскими спецслужбами и планировал покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Для этого он несколько раз ездил в Москву, чтобы выяснить, как тот передвигается по городу", - написал Соловьев в своем Telegram-канале. Ранее в пресс-службе УФСБ по Ульяновской области сообщили об аресте димитровградца, которого подозревают в сборе данных о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса по заданию украинских спецслужб. Следователи УФСБ России возбудили в отношении фигуранта уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической), статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.
