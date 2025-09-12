Рейтинг@Mail.ru
Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/zhitel-2041396667.html
Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача
Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача - РИА Новости, 12.09.2025
Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача
Новосибирский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя за убийство 10-месячного ребенка своей сожительницы из-за... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:04:00+03:00
2025-09-12T11:04:00+03:00
происшествия
россия
новосибирский областной суд
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя за убийство 10-месячного ребенка своей сожительницы из-за плача, сообщает прокуратура региона. "Судом установлено, что с 11 по 12 июля 2024 года подсудимый находился дома с 10-месячным ребенком своей сожительницы. Испытывая раздражение от его плача, подсудимый схватил мальчика руками за туловище, с силой ударил потерпевшего головой об пол. От полученных травм ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении. Суд признал мужчину виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что подсудимый вину не признал, пояснив, что ребенок ударился об пол, выпав у него из рук.
https://ria.ru/20250808/peterburg-2034253104.html
https://ria.ru/20250708/kamchatka-2027807217.html
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирский областной суд, новосибирск
Происшествия, Россия, Новосибирский областной суд, Новосибирск
Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача

Житель Новосибирска получил 16 лет колонии за убийство ребенка из-за плача

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя за убийство 10-месячного ребенка своей сожительницы из-за плача, сообщает прокуратура региона.
"Судом установлено, что с 11 по 12 июля 2024 года подсудимый находился дома с 10-месячным ребенком своей сожительницы. Испытывая раздражение от его плача, подсудимый схватил мальчика руками за туловище, с силой ударил потерпевшего головой об пол. От полученных травм ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Петербурге женщина убила своего ребенка
8 августа, 22:55
Суд признал мужчину виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что подсудимый вину не признал, пояснив, что ребенок ударился об пол, выпав у него из рук.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На Камчатке назначили награду за помощь в поимке матери, убившей ребенка
8 июля, 03:50
 
ПроисшествияРоссияНовосибирский областной судНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала