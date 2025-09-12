https://ria.ru/20250912/zhitel-2041396667.html
Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача
Житель Новосибирска получил 16 лет за убийство ребенка из-за плача
НОВОСИБИРСК, 12 сен – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя за убийство 10-месячного ребенка своей сожительницы из-за плача, сообщает прокуратура региона. "Судом установлено, что с 11 по 12 июля 2024 года подсудимый находился дома с 10-месячным ребенком своей сожительницы. Испытывая раздражение от его плача, подсудимый схватил мальчика руками за туловище, с силой ударил потерпевшего головой об пол. От полученных травм ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении. Суд признал мужчину виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что подсудимый вину не признал, пояснив, что ребенок ударился об пол, выпав у него из рук.
