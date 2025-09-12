Рейтинг@Mail.ru
Жапаров отметил весомое место организации тюркских государств в мире - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 12.09.2025 (обновлено: 11:12 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/zhaparov-2041397297.html
Жапаров отметил весомое место организации тюркских государств в мире
Жапаров отметил весомое место организации тюркских государств в мире - РИА Новости, 12.09.2025
Жапаров отметил весомое место организации тюркских государств в мире
Организация тюркских государств (ОТГ) заняла весомое место в архитектуре международной безопасности, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:08:00+03:00
2025-09-12T11:12:00+03:00
в мире
киргизия
бишкек
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979809011_0:71:2948:1730_1920x0_80_0_0_e964c1f3d3afa01f4daf1f7bffef535b.jpg
БИШКЕК, 12 сен – РИА Новости. Организация тюркских государств (ОТГ) заняла весомое место в архитектуре международной безопасности, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, в пятницу лидер страны принял глав делегаций, участвующих в четвертой встрече секретарей Советов безопасности ОТГ в Бишкеке. Они обсудили вопросы региональной и международной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом, киберугрозы и укрепление сотрудничества между тюркскими странами. “Наше сотрудничество охватывает широкий спектр сфер - от внешней политики, торговли, энергетики и зеленой экономики до туризма, цифровизации и даже космических исследований. И это взаимодействие продолжает расширяться. Сегодня Организация тюркских государств заняла весомое место в архитектуре региональной и международной стабильности”, - приводит слова президента его пресс-служба. Жапаров подчеркнул, что в период председательства в ОТГ Киргизия прилагает все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. Он напомнил о принятых в рамках организации важнейших документах, включая “Видение тюркского мира - 2040” и “Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы”, которые стали основой для тесного сотрудничества в сфере безопасности, скоординированных действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией и организованной преступностью. “Кыргызстан всегда стремится к мирному и дипломатическому урегулированию конфликтов. Мы убеждены, что именно такой подход лежит в основе настоящего партнерства и устойчивого развития”, - сказал президент. Он также выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс взаимодействию стран и внесет важный вклад в укрепление стабильности на пространстве тюркского мира. “В свою очередь главы Советов безопасности государств-членов ОТГ отметили высокий уровень председательства Кыргызстана в организации и усилия по расширению сотрудничества между тюркоязычными странами. А также выразили готовность к укреплению стратегического взаимодействия между профильными структурами стран-участниц ОТГ”, - подытожили в пресс-службе. В ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.
https://ria.ru/20250901/sammit-2038926178.html
https://ria.ru/20250901/rahmon-2038939201.html
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979809011_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e3a755206d03a7d7f0d18f07a72e94c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, бишкек, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров
Жапаров отметил весомое место организации тюркских государств в мире

Жапаров: ОТС заняла весомое место в архитектуре международной безопасности

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСадыр Жапаров
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 12 сен – РИА Новости. Организация тюркских государств (ОТГ) заняла весомое место в архитектуре международной безопасности, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, в пятницу лидер страны принял глав делегаций, участвующих в четвертой встрече секретарей Советов безопасности ОТГ в Бишкеке. Они обсудили вопросы региональной и международной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом, киберугрозы и укрепление сотрудничества между тюркскими странами.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства
1 сентября, 18:53
“Наше сотрудничество охватывает широкий спектр сфер - от внешней политики, торговли, энергетики и зеленой экономики до туризма, цифровизации и даже космических исследований. И это взаимодействие продолжает расширяться. Сегодня Организация тюркских государств заняла весомое место в архитектуре региональной и международной стабильности”, - приводит слова президента его пресс-служба.
Жапаров подчеркнул, что в период председательства в ОТГ Киргизия прилагает все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. Он напомнил о принятых в рамках организации важнейших документах, включая “Видение тюркского мира - 2040” и “Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы”, которые стали основой для тесного сотрудничества в сфере безопасности, скоординированных действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией и организованной преступностью.
“Кыргызстан всегда стремится к мирному и дипломатическому урегулированию конфликтов. Мы убеждены, что именно такой подход лежит в основе настоящего партнерства и устойчивого развития”, - сказал президент. Он также выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс взаимодействию стран и внесет важный вклад в укрепление стабильности на пространстве тюркского мира.
“В свою очередь главы Советов безопасности государств-членов ОТГ отметили высокий уровень председательства Кыргызстана в организации и усилия по расширению сотрудничества между тюркоязычными странами. А также выразили готовность к укреплению стратегического взаимодействия между профильными структурами стран-участниц ОТГ”, - подытожили в пресс-службе.
В ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Рахмон призвал страны ШОС сотрудничать в борьбе с терроризмом
1 сентября, 19:55
 
В миреКиргизияБишкекСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала