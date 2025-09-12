https://ria.ru/20250912/zhaparov-2041397297.html

Жапаров отметил весомое место организации тюркских государств в мире

Жапаров отметил весомое место организации тюркских государств в мире - РИА Новости, 12.09.2025

Жапаров отметил весомое место организации тюркских государств в мире

Организация тюркских государств (ОТГ) заняла весомое место в архитектуре международной безопасности, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 12.09.2025

БИШКЕК, 12 сен – РИА Новости. Организация тюркских государств (ОТГ) заняла весомое место в архитектуре международной безопасности, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. Как сообщили журналистам в пресс-службе главы государства, в пятницу лидер страны принял глав делегаций, участвующих в четвертой встрече секретарей Советов безопасности ОТГ в Бишкеке. Они обсудили вопросы региональной и международной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом, киберугрозы и укрепление сотрудничества между тюркскими странами. “Наше сотрудничество охватывает широкий спектр сфер - от внешней политики, торговли, энергетики и зеленой экономики до туризма, цифровизации и даже космических исследований. И это взаимодействие продолжает расширяться. Сегодня Организация тюркских государств заняла весомое место в архитектуре региональной и международной стабильности”, - приводит слова президента его пресс-служба. Жапаров подчеркнул, что в период председательства в ОТГ Киргизия прилагает все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами. Он напомнил о принятых в рамках организации важнейших документах, включая “Видение тюркского мира - 2040” и “Стратегия ОТГ на 2022-2026 годы”, которые стали основой для тесного сотрудничества в сфере безопасности, скоординированных действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконной миграцией и организованной преступностью. “Кыргызстан всегда стремится к мирному и дипломатическому урегулированию конфликтов. Мы убеждены, что именно такой подход лежит в основе настоящего партнерства и устойчивого развития”, - сказал президент. Он также выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс взаимодействию стран и внесет важный вклад в укрепление стабильности на пространстве тюркского мира. “В свою очередь главы Советов безопасности государств-членов ОТГ отметили высокий уровень председательства Кыргызстана в организации и усилия по расширению сотрудничества между тюркоязычными странами. А также выразили готовность к укреплению стратегического взаимодействия между профильными структурами стран-участниц ОТГ”, - подытожили в пресс-службе. В ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

