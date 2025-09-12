В пригороде Бишкека произошло землетрясение

https://ria.ru/20250912/zemletrjasenie-2041413593.html

БИШКЕК, 12 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в пригороде Бишкека, такие данные приводит в пятницу институт сейсмологии Национальной академии наук Киргизии. По данным института, подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы в 13:57 (10:57 мск). Очаг землетрясения располагался на территории Киргизии в 6 километрах к северо-востоку от села Горная Маевка и в 20 километрах к юго-востоку от города Бишкека. "В Бишкеке интенсивность землетрясения составила 4 балла", - говорится в сообщении.

