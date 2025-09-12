https://ria.ru/20250912/zelenskij-2041557346.html

Зеленский снова нагрубил Китаю

Владимир Зеленский вновь в грубой манере обвинил Пекин в отсутствии реальной готовности содействовать завершению военных действий на Украине, несмотря на... РИА Новости, 12.09.2025

в мире

китай

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

ван и (политик)

генеральная ассамблея оон

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь в грубой манере обвинил Пекин в отсутствии реальной готовности содействовать завершению военных действий на Украине, несмотря на официальные заявления Китая о мирном посредничестве. Зеленский, выступая в прошлом году на Генассамблее ООН, стал обвинять Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 5 сентября заявил, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником. "Мы должны найти способ, как повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию ради завершения войны", – сказал Зеленский на видео, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.Он также заявил, что попытки Киева воздействовать на Москву через КНР не приносят результатов. По его словам, Китай якобы не заинтересован прекратить "если не всю войну, то хотя бы удары по территории Украины". "Китай призвал к прекращению огня и нерасширению конфликта, но (президент России Владимир - ред.) Путин этого не сделал. При этом Пекин по-прежнему гостеприимно принимает Путина", - заявил Зеленский. Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Россию для переговоров.

