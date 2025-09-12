Зеленский снова нагрубил Китаю
Зеленский снова нагрубил Китаю, обвинив его в нежелании содействовать Украине
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский вновь в грубой манере обвинил Пекин в отсутствии реальной готовности содействовать завершению военных действий на Украине, несмотря на официальные заявления Китая о мирном посредничестве.
Зеленский, выступая в прошлом году на Генассамблее ООН, стал обвинять Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 5 сентября заявил, что Китай последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому кризису и не является ни зачинщиком этого кризиса, ни его участником.
«
"Мы должны найти способ, как повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию ради завершения войны", – сказал Зеленский на видео, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.
Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Россию для переговоров.