Глава Мордовии назвал лучшие примеры поддержки семей на Форуме социнноваций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен – РИА Новости. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов выступил на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов "Демография 2.0. Перезагрузка", перечислив лучшие примеры поддержки семей, сообщает пресс-служба главы республики. Шестой Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 11-13 сентября, основной темой пленарного заседания стали вопросы демографии. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство Москвы. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила интересный опыт Мордовии в решении задач, связанных с демографической политикой. Здунов подчеркнул, что повышение рождаемости – жизненно важный вопрос для страны, а комиссия Госсовета ведет четкий и жесткий мониторинг практик в регионах, потому что важна технология поддержки семей. Он сообщил, что в поле зрения комиссии Госсовета находится то, как организована адресная помощь семьям на предприятиях и в корпорациях, насколько комплексно благоустраиваются общественные пространства, насколько доступна медпомощь, образование, культурные и спортивные мероприятия, система оказания услуг. Глава Мордовии привел в пример технологичность Москвы, успешный опыт Перми, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других. В Мордовии, например, действуют скидки для семей с детьми на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, других учреждений. Введен "мамин день" на работе – это хорошая возможность для семьи, к примеру, пройти медобследование или получить необходимые документы. "И, конечно, для семьи, для будущей мамы важно знать траекторию, быть уверенной в предсказуемости ситуации: где она будет работать, хватит ли у семьи денег для того, чтобы содержать будущего ребенка, студентке – сможет ли она доучиться. Нельзя не брать во внимание такой важный для любой будущей матери аспект, как ответственный мужчина рядом – ответственный за свое здоровье, за то, что он обеспечит семью", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Именно поэтому в Мордовии значительное внимание уделяется сохранению здоровья детей и подростков, а в школах введены занятия по семьеведению, отметил он.

