Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии назвал лучшие примеры поддержки семей на Форуме социнноваций - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
14:19 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/zdunov-2041465554.html
Глава Мордовии назвал лучшие примеры поддержки семей на Форуме социнноваций
Глава Мордовии назвал лучшие примеры поддержки семей на Форуме социнноваций - РИА Новости, 12.09.2025
Глава Мордовии назвал лучшие примеры поддержки семей на Форуме социнноваций
Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов выступил на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:19:00+03:00
2025-09-12T14:19:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен – РИА Новости. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов выступил на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов "Демография 2.0. Перезагрузка", перечислив лучшие примеры поддержки семей, сообщает пресс-служба главы республики. Шестой Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 11-13 сентября, основной темой пленарного заседания стали вопросы демографии. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство Москвы. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила интересный опыт Мордовии в решении задач, связанных с демографической политикой. Здунов подчеркнул, что повышение рождаемости – жизненно важный вопрос для страны, а комиссия Госсовета ведет четкий и жесткий мониторинг практик в регионах, потому что важна технология поддержки семей. Он сообщил, что в поле зрения комиссии Госсовета находится то, как организована адресная помощь семьям на предприятиях и в корпорациях, насколько комплексно благоустраиваются общественные пространства, насколько доступна медпомощь, образование, культурные и спортивные мероприятия, система оказания услуг. Глава Мордовии привел в пример технологичность Москвы, успешный опыт Перми, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других. В Мордовии, например, действуют скидки для семей с детьми на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, других учреждений. Введен "мамин день" на работе – это хорошая возможность для семьи, к примеру, пройти медобследование или получить необходимые документы. "И, конечно, для семьи, для будущей мамы важно знать траекторию, быть уверенной в предсказуемости ситуации: где она будет работать, хватит ли у семьи денег для того, чтобы содержать будущего ребенка, студентке – сможет ли она доучиться. Нельзя не брать во внимание такой важный для любой будущей матери аспект, как ответственный мужчина рядом – ответственный за свое здоровье, за то, что он обеспечит семью", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Именно поэтому в Мордовии значительное внимание уделяется сохранению здоровья детей и подростков, а в школах введены занятия по семьеведению, отметил он.
https://ria.ru/20250905/zdunov-2039957882.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Республика Мордовия
Глава Мордовии назвал лучшие примеры поддержки семей на Форуме социнноваций

Здунов назвал лучшие примеры поддержки семей на Форуме социнноваций

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен – РИА Новости. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов выступил на пленарном заседании Форума социальных инноваций регионов "Демография 2.0. Перезагрузка", перечислив лучшие примеры поддержки семей, сообщает пресс-служба главы республики.
Шестой Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 11-13 сентября, основной темой пленарного заседания стали вопросы демографии. Соорганизаторами форума выступают Совет Федерации и правительство Москвы. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила интересный опыт Мордовии в решении задач, связанных с демографической политикой.
Здунов подчеркнул, что повышение рождаемости – жизненно важный вопрос для страны, а комиссия Госсовета ведет четкий и жесткий мониторинг практик в регионах, потому что важна технология поддержки семей. Он сообщил, что в поле зрения комиссии Госсовета находится то, как организована адресная помощь семьям на предприятиях и в корпорациях, насколько комплексно благоустраиваются общественные пространства, насколько доступна медпомощь, образование, культурные и спортивные мероприятия, система оказания услуг.
Глава Мордовии привел в пример технологичность Москвы, успешный опыт Перми, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и других. В Мордовии, например, действуют скидки для семей с детьми на посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, других учреждений. Введен "мамин день" на работе – это хорошая возможность для семьи, к примеру, пройти медобследование или получить необходимые документы.
"И, конечно, для семьи, для будущей мамы важно знать траекторию, быть уверенной в предсказуемости ситуации: где она будет работать, хватит ли у семьи денег для того, чтобы содержать будущего ребенка, студентке – сможет ли она доучиться. Нельзя не брать во внимание такой важный для любой будущей матери аспект, как ответственный мужчина рядом – ответственный за свое здоровье, за то, что он обеспечит семью", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Именно поэтому в Мордовии значительное внимание уделяется сохранению здоровья детей и подростков, а в школах введены занятия по семьеведению, отметил он.
Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Глава Мордовии оценил темпы развития особой экономической зоны в Саранске
5 сентября, 12:21
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала