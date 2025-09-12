В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство Укринформ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
"В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
