В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство Укринформ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "В Запорожье слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

