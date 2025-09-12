Рейтинг@Mail.ru
13:59 12.09.2025
Захарова высказалась о падении беспилотника в Польше
Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила официальный представитель РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Запад, снабжающий Украину оружием и сам создающий угрозу, почему-то не считает нормальным, что обломки могут залетать и к ним, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы каждый день комментируем так называемые обломки от западных вооружений, которые обнаруживаем у себя на территории. От дальнобойных ракет обломки, от дронов обломки, обломки от танков, от других видов вооружений обломки, которые поставляются Польшей, Францией, Германией, Британией, которые закупаются и производятся на деньги Норвегии, Швеции, других стран Евросоюза и НАТО", - сказала она в ходе брифинга в пятницу. "Они, значит, считают это абсолютно нормальным? А почему же они не считают абсолютно нормальным, что при отражении угрозы которую сами создают, к ним тоже могут залетать обломки?" - добавила Захарова. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
© AP Photo / Rafal NiedzielskiСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Туск ответил на заявление Трампа о беспилотниках в Польше
Вчера, 11:12
 
