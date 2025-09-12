https://ria.ru/20250912/zaharova-2041470969.html

Захарова прокомментировала кризис политики во Франции

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с отставкой премьер-министра Франции Франсуа Байру, отметила, что это пример того, что происходит тогда, когда интересы собственного народа, приносятся в жертву геополитическим амбициям. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после вотума недоверия, вынесенного ему в парламенте. "Понимаете, здесь перед нами буквально хрестоматийный пример того, что происходит, когда интересы и будущее собственного народа, непосредственно народа Франции, приносятся в жертву геополитическим амбициям, основанном на созданных фейках", - сказала она в ходе брифинга. Официальный представитель МИД РФ отметила, что политическая система Франции переживает глубокий кризис, а большинство французов уже давно не доверяет власти. "В своем неприятии курс администрации (Эммануэля - ред.) Макрона объединились и правая, и левая оппозиция. Не помогли нагнетание антироссийской истерии. Вот эти все русофобские мифы тоже не спасли. Особенно... в последние недели попытка отвлечь население от нарастающих экономических трудностей, оправдать беспрецедентный рост военных расходов", - подчеркнула она. В июле бывший тогда премьером Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Министерство обороны, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.

