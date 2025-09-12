https://ria.ru/20250912/zaharova-2041431971.html
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине - РИА Новости, 12.09.2025
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинскую петицию об ограничениях русскоязычной печатной и электронной продукции, предположила,... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинскую петицию об ограничениях русскоязычной печатной и электронной продукции, предположила, что дальше на Украине могут вырывать язык тем, кто говорит на русском языке. "Что надо сделать с точки зрения украинских неонацистов? Надо заставить уже людей физически отказываться от языка... Что следующее? В Украине начнут вырывать язык и делать это не в символическом плане, запрещая язык, а физически вырывать языки у тех, кто говорит не на мове, а на русском (языке - ред.)", - сказала она в ходе брифинга. При этом, сколько бы украинские власти ни делали ограничений в отношении русского языка, люди все равно продолжают общаться между собой, читать книги, слушать и смотреть передачи на русском языке, отметила дипломат. Официальный представитель МИД РФ, комментируя слова украинской нацистки о русском языке, подчеркнула, что такие высказывания нельзя расценивать как рассуждения просто маргинальных личностей, так как они отражают государственную политику, которую проводит киевский режим.
