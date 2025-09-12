Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине - РИА Новости, 12.09.2025
12:59 12.09.2025
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине - РИА Новости, 12.09.2025
Захарова прокомментировала петицию о запрете русского языка на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинскую петицию об ограничениях русскоязычной печатной и электронной продукции, предположила,... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинскую петицию об ограничениях русскоязычной печатной и электронной продукции, предположила, что дальше на Украине могут вырывать язык тем, кто говорит на русском языке. "Что надо сделать с точки зрения украинских неонацистов? Надо заставить уже людей физически отказываться от языка... Что следующее? В Украине начнут вырывать язык и делать это не в символическом плане, запрещая язык, а физически вырывать языки у тех, кто говорит не на мове, а на русском (языке - ред.)", - сказала она в ходе брифинга. При этом, сколько бы украинские власти ни делали ограничений в отношении русского языка, люди все равно продолжают общаться между собой, читать книги, слушать и смотреть передачи на русском языке, отметила дипломат. Официальный представитель МИД РФ, комментируя слова украинской нацистки о русском языке, подчеркнула, что такие высказывания нельзя расценивать как рассуждения просто маргинальных личностей, так как они отражают государственную политику, которую проводит киевский режим.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинскую петицию об ограничениях русскоязычной печатной и электронной продукции, предположила, что дальше на Украине могут вырывать язык тем, кто говорит на русском языке.
"Что надо сделать с точки зрения украинских неонацистов? Надо заставить уже людей физически отказываться от языка... Что следующее? В Украине начнут вырывать язык и делать это не в символическом плане, запрещая язык, а физически вырывать языки у тех, кто говорит не на мове, а на русском (языке - ред.)", - сказала она в ходе брифинга.
При этом, сколько бы украинские власти ни делали ограничений в отношении русского языка, люди все равно продолжают общаться между собой, читать книги, слушать и смотреть передачи на русском языке, отметила дипломат.
Официальный представитель МИД РФ, комментируя слова украинской нацистки о русском языке, подчеркнула, что такие высказывания нельзя расценивать как рассуждения просто маргинальных личностей, так как они отражают государственную политику, которую проводит киевский режим.
