Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины

Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины - РИА Новости, 12.09.2025

Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины

12.09.2025
Россия предпримет адекватные меры в связи с планами производить ракетное топливо для киевского режима в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария...

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Россия предпримет адекватные меры в связи с планами производить ракетное топливо для киевского режима в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По оценкам датских экспертов, работа над запуском указанного производства ведется с лихорадочной поспешностью, в обход базовых требований промышленной, пожарной, экологической безопасности без надлежащего учета мнения жителей. Российская страна продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы, предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. Она подчеркнула, что подобные действия Дании подтверждают милитаристский курс Копенгагена, саботирующий усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. "Датские власти не скрывают, что данный шаг, кроме всего прочего, призван стимулировать развитие военно-промышленного комплекса Дании, что, очевидно, свидетельствует об их стремлении обеспечить дальнейшее обогащение за счет продолжения кровопролития на Украине. Помимо этого, инициатива демонстрирует полное пренебрежение Копенгагеном интересами собственного населения", - добавила Захарова.

