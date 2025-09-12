Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины
12:41 12.09.2025
Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины
2025-09-12T12:41:00+03:00
2025-09-12T12:41:00+03:00
в мире
дания
россия
украина
мария захарова
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Россия предпримет адекватные меры в связи с планами производить ракетное топливо для киевского режима в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По оценкам датских экспертов, работа над запуском указанного производства ведется с лихорадочной поспешностью, в обход базовых требований промышленной, пожарной, экологической безопасности без надлежащего учета мнения жителей. Российская страна продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы, предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. Она подчеркнула, что подобные действия Дании подтверждают милитаристский курс Копенгагена, саботирующий усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. "Датские власти не скрывают, что данный шаг, кроме всего прочего, призван стимулировать развитие военно-промышленного комплекса Дании, что, очевидно, свидетельствует об их стремлении обеспечить дальнейшее обогащение за счет продолжения кровопролития на Украине. Помимо этого, инициатива демонстрирует полное пренебрежение Копенгагеном интересами собственного населения", - добавила Захарова.
дания
россия
украина
в мире, дания, россия, украина, мария захарова
В мире, Дания, Россия, Украина, Мария Захарова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мария Захарова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Россия предпримет адекватные меры в связи с планами производить ракетное топливо для киевского режима в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По оценкам датских экспертов, работа над запуском указанного производства ведется с лихорадочной поспешностью, в обход базовых требований промышленной, пожарной, экологической безопасности без надлежащего учета мнения жителей. Российская страна продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы, предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
