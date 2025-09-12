https://ria.ru/20250912/zaharova-2041424327.html
Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины
Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины - РИА Новости, 12.09.2025
Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины
Россия предпримет адекватные меры в связи с планами производить ракетное топливо для киевского режима в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:41:00+03:00
2025-09-12T12:41:00+03:00
2025-09-12T12:41:00+03:00
в мире
дания
россия
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Россия предпримет адекватные меры в связи с планами производить ракетное топливо для киевского режима в Дании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По оценкам датских экспертов, работа над запуском указанного производства ведется с лихорадочной поспешностью, в обход базовых требований промышленной, пожарной, экологической безопасности без надлежащего учета мнения жителей. Российская страна продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы, предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу. Она подчеркнула, что подобные действия Дании подтверждают милитаристский курс Копенгагена, саботирующий усилия по политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. "Датские власти не скрывают, что данный шаг, кроме всего прочего, призван стимулировать развитие военно-промышленного комплекса Дании, что, очевидно, свидетельствует об их стремлении обеспечить дальнейшее обогащение за счет продолжения кровопролития на Украине. Помимо этого, инициатива демонстрирует полное пренебрежение Копенгагеном интересами собственного населения", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20250912/kiev-2041423133.html
https://ria.ru/20250903/daniya-2039411707.html
дания
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, россия, украина, мария захарова
В мире, Дания, Россия, Украина, Мария Захарова
Захарова высказалась о производстве в Дании ракетного топлива для Украины
Захарова: РФ предпримет меры в ответ на производство Данией топлива для Украины