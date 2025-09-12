Рейтинг@Mail.ru
Отъезд украинцев подтверждает их нежелание гибнуть за Киев, заявил МИД - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/zaharova-2041422519.html
Отъезд украинцев подтверждает их нежелание гибнуть за Киев, заявил МИД
Отъезд украинцев подтверждает их нежелание гибнуть за Киев, заявил МИД - РИА Новости, 12.09.2025
Отъезд украинцев подтверждает их нежелание гибнуть за Киев, заявил МИД
Массовый отъезд молодых украинцев из страны и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинских граждан гибнуть за Киев, заявила... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:34:00+03:00
2025-09-12T12:34:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Массовый отъезд молодых украинцев из страны и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинских граждан гибнуть за Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Украину продолжают массово покидать молодые люди в возрасте 18-22 года. 26 августа украинское правительство сняло ограничения на выезд. Только за первые сутки число выехавших, вы только вдумайтесь, превысило 11 тысяч человек. Это число будет расти... Возвращаться в превратившуюся в концлагерь Украину никто из выехавших парней не собирается", - заявила Захарова на своем брифинге. По ее оценке, населением Украины движет нежелание большинства "умирать за погрязший в воровстве и коррупции неонацистский режим", который готов продолжать войну до последнего украинца. Она отметила, что по этим же причинам с 2022 года из ВСУ дезертировали 265 тысяч украинцев.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Отъезд украинцев подтверждает их нежелание гибнуть за Киев, заявил МИД

Захарова: дезертирство из ВСУ говорит о нежелании украинцев умирать за Киев

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Массовый отъезд молодых украинцев из страны и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинских граждан гибнуть за Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украину продолжают массово покидать молодые люди в возрасте 18-22 года. 26 августа украинское правительство сняло ограничения на выезд. Только за первые сутки число выехавших, вы только вдумайтесь, превысило 11 тысяч человек. Это число будет расти... Возвращаться в превратившуюся в концлагерь Украину никто из выехавших парней не собирается", - заявила Захарова на своем брифинге.
По ее оценке, населением Украины движет нежелание большинства "умирать за погрязший в воровстве и коррупции неонацистский режим", который готов продолжать войну до последнего украинца.
Она отметила, что по этим же причинам с 2022 года из ВСУ дезертировали 265 тысяч украинцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаКиевРоссияМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала