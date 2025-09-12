Рейтинг@Mail.ru
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/zaharova-2041421350.html
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву - РИА Новости, 12.09.2025
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву
На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:30:00+03:00
2025-09-12T12:30:00+03:00
в мире
киев
лондон
украина
мария захарова
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). "Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова, комментируя требования министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на конференции в Лондоне о предоставлении Киеву оружия и денег. Ранее Шмыгаль по итогам "Рамштайна" заявил, что Киев пытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
киев
лондон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, лондон, украина, мария захарова, денис шмыгаль
В мире, Киев, Лондон, Украина, Мария Захарова, Денис Шмыгаль
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву

Захарова пошутила, что Шмыгаль просит Европу компенсировать траты на отпуск

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").
"Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова, комментируя требования министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на конференции в Лондоне о предоставлении Киеву оружия и денег.
Ранее Шмыгаль по итогам "Рамштайна" заявил, что Киев пытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
Вчера, 08:00
 
В миреКиевЛондонУкраинаМария ЗахароваДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала