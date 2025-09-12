https://ria.ru/20250912/zaharova-2041421350.html
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву - РИА Новости, 12.09.2025
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву
На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:30:00+03:00
2025-09-12T12:30:00+03:00
2025-09-12T12:30:00+03:00
в мире
киев
лондон
украина
мария захарова
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). "Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова, комментируя требования министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на конференции в Лондоне о предоставлении Киеву оружия и денег. Ранее Шмыгаль по итогам "Рамштайна" заявил, что Киев пытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
киев
лондон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, лондон, украина, мария захарова, денис шмыгаль
В мире, Киев, Лондон, Украина, Мария Захарова, Денис Шмыгаль
Захарова пошутила про требования Шмыгаля об оружии и деньгах Киеву
Захарова пошутила, что Шмыгаль просит Европу компенсировать траты на отпуск