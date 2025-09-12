https://ria.ru/20250912/zaes-2041490398.html

На ЗАЭС предупредили об опасности атак по ядерной станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают прямой риск нарушения ядерной безопасности и могут привести к непоправимым последствиям, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее пресс-служба станции сообщала, что в четверг украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр АЭС, пострадавших, предварительно, нет. Удар пришелся в корпус здания. Режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, радиационный фон в норме. Эта атака на учебно-тренировочный центр стала шестой с начала года и второй в сентябре. "Любые атаки по ЗАЭС и ее инфраструктуре - опасны. Каждый такой удар создает прямой риск нарушения ядерной безопасности. Учебный центр находится всего в 300 метрах от энергоблоков, удар по которым может привести к непоправимым последствиям", - сказала Яшина. По ее словам, Запорожская АЭС является гражданским объектом, не рассчитанным на обстрелы и огневое воздействие. "На атомной станции работают гражданские люди, для которых постоянная угроза – это тяжелая психологическая нагрузка, и которые продолжают обеспечивать безопасность ЗАЭС в сложных условиях", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

