09:47 12.09.2025 (обновлено: 10:38 12.09.2025)
В Подмосковье задержали мужчину за перевод денег для ВСУ
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Московской области задержали россиянина по подозрению в госизмене, он переводил деньги для ВСУ, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии в Климовске Московской области по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в заявлении.По полученным данным, с января 2024-го по апрель этого года он переводил деньги на счета, используемые для поддержки ВСУ. Преступник планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России и склонял к этому других.Ведомство также показало снимки экрана телефона задержанного, из которых следует, что в переписке с куратором он выражал поддержку киевскому режиму.Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следственные действия продолжаются.
2025
московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Московской области задержали россиянина по подозрению в госизмене, он переводил деньги для ВСУ, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии в Климовске Московской области по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в заявлении.
По полученным данным, с января 2024-го по апрель этого года он переводил деньги на счета, используемые для поддержки ВСУ. Преступник планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России и склонял к этому других.
Ведомство также показало снимки экрана телефона задержанного, из которых следует, что в переписке с куратором он выражал поддержку киевскому режиму.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следственные действия продолжаются.
