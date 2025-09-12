https://ria.ru/20250912/zaderzhanie-2041372361.html
В Подмосковье задержали мужчину за перевод денег для ВСУ
В Московской области задержали россиянина по подозрению в госизмене, он переводил деньги для ВСУ, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.09.2025
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
происшествия
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Московской области задержали россиянина по подозрению в госизмене, он переводил деньги для ВСУ, сообщил ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии в Климовске Московской области по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в заявлении.По полученным данным, с января 2024-го по апрель этого года он переводил деньги на счета, используемые для поддержки ВСУ. Преступник планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против России и склонял к этому других.Ведомство также показало снимки экрана телефона задержанного, из которых следует, что в переписке с куратором он выражал поддержку киевскому режиму.Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Следственные действия продолжаются.
