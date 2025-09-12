https://ria.ru/20250912/yaponiya-2041369461.html

МИД Японии прокомментировал ограничения на импорт российской нефти

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Запрет на предоставление услуг по морским перевозкам, таможенному оформлению, финансам и страхованию российской нефти, импортируемой в Японию, по цене выше так называемого потолка цен, как и ранее, не распространяется на сырье с российского проекта "Сахалин-2", но импортерам необходимо доказать происхождение нефти, то есть получить соответствующий сертификат и разрешение, говорится в пресс-релизе японского МИД. Ранее в пятницу Япония установила с 12 сентября новую предельную цену на импорт сырой нефти из РФ в 47,6 доллара за баррель. Прежде она составляла 60 долларов за баррель. Новый порог цен будет применяться к контрактам, заключенным после 12 сентября, и контрактам с выгрузкой после 17 октября. Разрешение на импорт сырой нефти российского происхождения выше нового установленного Японией порога цены будет необходимо даже для закупок с проекта "Сахалин-2", сообщил МИД Японии. "Механизм потолка цен, по которому в сентябре 2022 года была достигнута рамочная договоренность между министрами финансов стран-членов G7, предусматривает запрет на предоставление услуг, связанных с морской транспортировкой российской нефти и нефтепродуктов по цене выше определенного уровня. В то же время, если цена российской нефти и нефтепродуктов не превышает установленного предела, предоставление таких услуг не подпадает под запрет... Следует отметить, что нефть, добытая в рамках проекта "Сахалин-2", не подпадает под действие данного механизма", - уточняется в документе. Таким образом, "импорт нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2", а также операции по посреднической торговле, предоставление услуг по морским перевозкам, таможенному оформлению, финансам и страхованию по-прежнему возможны", подчеркивается в сообщении. "Кроме того, было достигнуто соглашение о том, что между странами-партнерами будет сделано исключение на предоставлению услуг, связанных с импортом нефти из проекта "Сахалин-2" в Японию. Поэтому даже если цена закупки превысит установленный верхний предел, такие услуги, как перестрахование, не будут подпадать под регулирование в соответствующих страна (США, Великобритания, ЕС). Что касается сделок, подпадающих под исключения для отдельных стран, то возможно получение индивидуальных разрешений", - говорится в пояснении японского ведомства. При этом предоставление услуг будет возможно лишь в том случае, если импортер сможет доказать, что нефть была действительно добыта в рамках проекта "Сахалин-2", подчеркнули в ведомстве. "Для подтверждения того, что речь идет о предоставлении услуг в отношении нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2", необходимо получить подтверждающий документ министра экономики, торговли и промышленности или соответствующую декларацию", - указывается в документе. Правительство Японии последовательно придерживается позиции, что импорт российской нефти с проекта "Сахалин-2" необходим для энергетической безопасности страны, отметили в японском ведомстве.

