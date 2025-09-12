Глава Якутии призвал энергокомпании не отключать котельные из-за долгов

https://ria.ru/20250912/yakutiya-2041523449.html

ЯКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев призвал энергокомпании в интересах жителей избегать отключения котельных в связи с задолженностью за электроснабжение, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отопительный сезон в Якутии начался с перебоями из-за задолженности ГУП "ЖКХ РС(Я)" перед ПАО "Якутскэнерго" (входит в группу "Русгидро") и дочернего предприятия компании "Сахаэнерго". Несколько дней из-за ограничений электроснабжения котельные в ряде районов работали с резервных источников питания, предназначенных на случай аварийных отключений. Глава региона в пятницу провел совещание по подготовке к отопительному сезону. "Отопительный сезон начался почти во всех муниципальных образованиях. Несмотря на определённые финансовые проблемы, ресурсоснабжающие организации работают стабильно. Были вопросы с ограничением электроснабжения, но они на сегодняшний день решены. Призываю коллег избегать подобных методов, вместо этого находить совместно решения в интересах населения, в формате конструктивного диалога" - сказал глава республики. Также Николаев поручил провести ревизию всех РИП-ов, держать на ежедневном контроле и вопросы обеспечения топливом. Органам местного самоуправления поручено провести совместные с пожарно-спасательными гарнизонами штабные тренировки по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики. Глава Якутии распорядился принять дополнительные меры по снижению задолженности республиканских и муниципальных структур за коммунальные услуги, а также обеспечить мероприятия по получению паспортов готовности к отопительному сезону, устранив все нарушения, выявленные Ростехнадзором.

