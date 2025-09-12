https://ria.ru/20250912/vzryvy-2041336119.html
Fox News: в военно-морской академии в Аннаполисе прозвучали выстрелы
Fox News: в военно-морской академии в Аннаполисе прозвучали выстрелы - РИА Новости, 12.09.2025
Fox News: в военно-морской академии в Аннаполисе прозвучали выстрелы
Выстрелы были слышны в Военно-морской академии США в Аннаполисе, полиция закрыла территорию, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 12.09.2025
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Выстрелы были слышны в Военно-морской академии США в Аннаполисе, полиция закрыла территорию, сообщил телеканал Fox News."Академию ВМС США закрыли после того, как исключенный из учебного заведения кадет вернулся в кампус с оружием. Внутри общежития были слышны выстрелы", - сообщает телеканал.
