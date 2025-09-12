https://ria.ru/20250912/vybory-2041398449.html

В Ленобласти стартовал первый день голосования на выборах губернатора

В Ленобласти стартовал первый день голосования на выборах губернатора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Первый день голосования на выборах губернатора стартовал в Ленинградской области, в регионе ровно в 8 утра под государственный гимн РФ открылись все избирательные участки, сообщает областная избирательная комиссия. "Голосование пройдет с 8 до 20 часов на 1014 избирательных участках. Кроме того, открылись 18 экстерриториальных избирательных участков в Санкт-Петербурге для голосования избирателей, зарегистрированных в Ленинградской области, но находящихся в Санкт-Петербурге и подавших заявление для голосования по месту нахождения. Также 14 экстерриториальных избирательных участков сегодня открылись в Москве, 2 – в городе Мариуполь Донецкой Народной Республики", - сообщает избирком Ленобласти. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области пройдут в общей сложности на 1058 избирательных участках. Отдать свой голос смогут 1 434 735 граждан. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. В областном избиркоме добавили, что 190 избирательных участках в 43 населенных пунктах Волосовского, Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов, Гатчине и Сосновом Бору установлены технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней. Леноблизбирком утвердил регистрацию пяти претендентов на должность губернатора. В избирательных бюллетенях их фамилии расположены в следующем порядке: Александр Дрозденко ("Единая Россия"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский ("Зеленые"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Игорь Новиков ("Справедливая Россия — Патриоты — За Правду"). Все кандидаты подписали соглашение, направленное на обеспечение проведения честных выборов.Выборы в регионах России проходят с 12 по 14 сентября.

