Костромской губернатор в числе первых проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Костромской области Сергей Ситников одним из первых проголосовал на выборах главы региона, сообщила пресс-служба областной администрации. РИА Новости, 12.09.2025

КОСТРОМА, 12 сен – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников одним из первых проголосовал на выборах главы региона, сообщила пресс-служба областной администрации. Как сообщили в пресс-службе, Ситников традиционно проголосовал в образовательном центре в поселке Волжский. Глава региона одним из первых приехал к открытию избирательного участка. "Это привычка, все сознательное время, когда себя помню, голосовал с самого утра. Потом сразу на работу", - сказал губернатор. Ситников призвал жителей региона быть активными и прийти отдать свой голос, отметив, что от работы тех людей, которые будут избраны, во многом будет зависеть благополучие граждан и развитие региона. Как доложила главе региона председатель участковой избирательной комиссии №190 Наталия Лебедева, в список на участке включены 2566 избирателей. Все организовано надлежащим образом. Члены избирательной комиссии, наблюдатели и волонтеры проконсультированы, готовы к работе с жителями региона. С 12 по 14 сентября в Костромской области проходят 15 избирательных кампаний. Жители региона выбирают в том числе губернатора и депутатов Костромской областной думы.

