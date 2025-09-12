Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке явка на выборах уже превысила 19 процентов
10:27 12.09.2025 (обновлено: 13:00 12.09.2025)
На Камчатке явка на выборах уже превысила 19 процентов
На Камчатке явка на выборах уже превысила 19 процентов - РИА Новости, 12.09.2025
На Камчатке явка на выборах уже превысила 19 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края уже составила более 19%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края уже составила более 19%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. "Выборы губернатора Камчатского края. Ход голосования: 19,23% явка избирателей", - говорится на табло. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
На Камчатке явка на выборах уже превысила 19 процентов

Явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края уже составила более 19%

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Камчатского края уже составила более 19%, следует из данных на информационном табло в ЦИК.
"Выборы губернатора Камчатского края. Ход голосования: 19,23% явка избирателей", - говорится на табло.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
