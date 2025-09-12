Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 20 процентов - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 12.09.2025 (обновлено: 10:44 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/vybory-2041382231.html
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 20 процентов
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 20 процентов - РИА Новости, 12.09.2025
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 20 процентов
Явка на выборах губернатора Курской области уже составила более 23%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:21:00+03:00
2025-09-12T10:44:00+03:00
политика
россия
курская область
республика коми
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041381146_0:463:964:1005_1920x0_80_0_0_d1f0d45d59a3ddc98df4885e22a2ce2b.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области уже составила более 23%, следует из данных на информационном табло в ЦИК. "Выборы губернатора Курской области. Ход голосования: 23,04% явка избирателей", - говорится на табло. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250912/moskva-2041358122.html
https://ria.ru/20250912/izbirkom-2041359322.html
россия
курская область
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041381146_0:286:964:1009_1920x0_80_0_0_4eec84c775dc375790e86bfa7a4841fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, курская область, республика коми, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Курская область, Республика Коми, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 20 процентов

Явка на выборах губернатора Курской области уже составила более 23%

© Фото : Избирательная комиссия Курской области/ВКонтактеГолосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : Избирательная комиссия Курской области/ВКонтакте
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области уже составила более 23%, следует из данных на информационном табло в ЦИК.
"Выборы губернатора Курской области. Ход голосования: 23,04% явка избирателей", - говорится на табло.
Выборы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Москве открылись участки для голосования на выборах глав регионов
08:26
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В регионах, живущих по московскому времени, открыли участки для голосования
08:42
 
ПолитикаРоссияКурская областьРеспублика КомиЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала