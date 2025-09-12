Программа возвращения дезертиров ВСУ провалилась, заявил источник
Программа возвращения дезертиров ВСУ провалилась, ей воспользовались всего 10%
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Только 10% дезертиров ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом о добровольном возвращении на службу без наказания, всего же количество дезертиров в ВСУ насчитывает от 300 до 500 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
«
"По последним данным, до 30 августа вернулись около 29 тысяч военнослужащих, что составляет менее 10% от общего числа дезертиров. Всего в самовольное оставление части по различным оценкам числится от 300 до 500 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что продлевать программу Рада не стала, и теперь за самовольное оставление части военным грозит уголовная ответственность на срок от 5 до 10 лет.
"По мнению экспертов, рост числа дезертиров - следствие несправедливости, существующей в армии и на Украине в целом, а также наплевательское отношение командиров к своему личному составу", - сказал представитель силовых структур.
ВСУ пытаются экстренно вернуть дезертиров в Харьковской области
20 августа, 07:44