Программа возвращения дезертиров ВСУ провалилась, заявил источник - РИА Новости, 12.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 12.09.2025
Программа возвращения дезертиров ВСУ провалилась, заявил источник
Программа возвращения дезертиров ВСУ провалилась, заявил источник
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Только 10% дезертиров ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом о добровольном возвращении на службу без наказания, всего же количество дезертиров в ВСУ насчитывает от 300 до 500 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. "По последним данным, до 30 августа вернулись около 29 тысяч военнослужащих, что составляет менее 10% от общего числа дезертиров. Всего в самовольное оставление части по различным оценкам числится от 300 до 500 тысяч человек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что продлевать программу Рада не стала, и теперь за самовольное оставление части военным грозит уголовная ответственность на срок от 5 до 10 лет. "По мнению экспертов, рост числа дезертиров - следствие несправедливости, существующей в армии и на Украине в целом, а также наплевательское отношение командиров к своему личному составу", - сказал представитель силовых структур.
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Только 10% дезертиров ВСУ воспользовались действовавшим до конца августа законом о добровольном возвращении на службу без наказания, всего же количество дезертиров в ВСУ насчитывает от 300 до 500 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий.
"По последним данным, до 30 августа вернулись около 29 тысяч военнослужащих, что составляет менее 10% от общего числа дезертиров. Всего в самовольное оставление части по различным оценкам числится от 300 до 500 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что продлевать программу Рада не стала, и теперь за самовольное оставление части военным грозит уголовная ответственность на срок от 5 до 10 лет.
"По мнению экспертов, рост числа дезертиров - следствие несправедливости, существующей в армии и на Украине в целом, а также наплевательское отношение командиров к своему личному составу", - сказал представитель силовых структур.
ВСУ пытаются экстренно вернуть дезертиров в Харьковской области
