Над Луганском за ночь сбили три беспилотника
Три беспилотника ВСУ сбили силы ПВО над Луганском за ночь, сообщило правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:58:00+03:00
2025-09-12T09:58:00+03:00
2025-09-12T09:59:00+03:00
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ сбили силы ПВО над Луганском за ночь, сообщило правительство Луганской Народной Республики. "Этой ночью силы ПВО республики сбили над Луганском три вражеских беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства. Уточняется, что у двух БПЛА боевая часть сдетонировала в воздухе, а третий взорвался при падении на землю. "В результате произошел пожар на открытой местности за чертой города. Жертв и пострадавших нет", - добавили в правительстве ЛНР со ссылкой на оперативные службы.
луганская народная республика
