Рейтинг@Mail.ru
Над Луганском за ночь сбили три беспилотника - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 12.09.2025 (обновлено: 09:59 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/vsu-2041374310.html
Над Луганском за ночь сбили три беспилотника
Над Луганском за ночь сбили три беспилотника - РИА Новости, 12.09.2025
Над Луганском за ночь сбили три беспилотника
Три беспилотника ВСУ сбили силы ПВО над Луганском за ночь, сообщило правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:58:00+03:00
2025-09-12T09:59:00+03:00
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ сбили силы ПВО над Луганском за ночь, сообщило правительство Луганской Народной Республики. "Этой ночью силы ПВО республики сбили над Луганском три вражеских беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства. Уточняется, что у двух БПЛА боевая часть сдетонировала в воздухе, а третий взорвался при падении на землю. "В результате произошел пожар на открытой местности за чертой города. Жертв и пострадавших нет", - добавили в правительстве ЛНР со ссылкой на оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Над Луганском за ночь сбили три беспилотника

ПВО за ночь сбила три украинских беспилотника над Луганском

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ сбили силы ПВО над Луганском за ночь, сообщило правительство Луганской Народной Республики.
«
"Этой ночью силы ПВО республики сбили над Луганском три вражеских беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.
Уточняется, что у двух БПЛА боевая часть сдетонировала в воздухе, а третий взорвался при падении на землю.
"В результате произошел пожар на открытой местности за чертой города. Жертв и пострадавших нет", - добавили в правительстве ЛНР со ссылкой на оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала