https://ria.ru/20250912/vsu-2041374310.html

Над Луганском за ночь сбили три беспилотника

Над Луганском за ночь сбили три беспилотника - РИА Новости, 12.09.2025

Над Луганском за ночь сбили три беспилотника

Три беспилотника ВСУ сбили силы ПВО над Луганском за ночь, сообщило правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:58:00+03:00

2025-09-12T09:58:00+03:00

2025-09-12T09:59:00+03:00

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Три беспилотника ВСУ сбили силы ПВО над Луганском за ночь, сообщило правительство Луганской Народной Республики. "Этой ночью силы ПВО республики сбили над Луганском три вражеских беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства. Уточняется, что у двух БПЛА боевая часть сдетонировала в воздухе, а третий взорвался при падении на землю. "В результате произошел пожар на открытой местности за чертой города. Жертв и пострадавших нет", - добавили в правительстве ЛНР со ссылкой на оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины