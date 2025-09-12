https://ria.ru/20250912/vsu-2041369900.html

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 138 беспилотниками

БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 муниципалитетов Белгородской области 138 раз беспилотниками, один человек погиб, 15 пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 48 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 снарядов и 88 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в семи многоквартирных домах, 8 частных домовладениях, двух административных зданиях, шести коммерческих и двух социальных объектах, складе, трех предприятиях и 43 транспортных средствах. "Белгород атакован 16 беспилотниками, 5 из которых сбиты. Пострадали четыре мирных жителя… В Белгородском районе … совершены атаки 37 беспилотников, 28 из которых сбиты. В селе Бессоновка в результате детонации беспилотника погиб мужчина. За день в районе получили ранения 8 мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе нанесены удары 4 дронов, Волоконовский район атакован 7 беспилотниками. По данным глава области, над Алексеевским округом и Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника, в Грайворонском округе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 7 БПЛА. В Краснояружском районе 9 населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 17 БПЛА, ранена женщина, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково совершены атаки 45 беспилотников, из которых 39 подавлены и сбиты… В Яковлевском муниципальном округе в хуторе Жданов двое мужчин пострадали после атаки беспилотника", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

