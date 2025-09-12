https://ria.ru/20250912/vrachi-2041343653.html

Врачи спасли жизнь грузинскому бизнесмену, приехавшему на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Врачи из Владивостока спасли жизнь предпринимателю из Грузии, который прибыл на Восточный экономический форум, сообщает минздрав Приморья в своем Telegram-канале.По данным ведомства, 69-летний мужчина, прибывший во Владивосток в составе грузинской делегации на Восточный экономический форум, "перенес острую сердечно-сосудистую катастрофу прямо во время деловой встречи". "Экстренная помощь была оказана в Региональном сосудистом центре Приморской Краевой клинической больницы №1", — говорится в сообщении минздрава.Бригада скорой помощи зафиксировала инфаркт миокарда и доставила пациента в рентген-операционную."После подписания договора я почувствовал, как сердце словно сжало тисками. Благодаря быстрой реакции врачей и их профессионализму я снова жив и здоров. Меня не просто спасли, а окружили вниманием и заботой, как родного", — рассказал пациент, слова которого приводит минздрав. Сообщается, что пациент обратился за медицинской помощью в первые 30-40 минут после начала болевого синдрома, что позволило провести вмешательство максимально эффективно и снизить риск осложнений. "По данным эхокардиографии выявлены минимальные изменения в работе сердца, функция левого желудочка сохранена, прогноз — благоприятный", — отметил заведующий кардиологическим отделением Илья Фомин. Как сообщает минздрав, предприниматель выразил глубокую благодарность врачам за спасенную жизнь. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

