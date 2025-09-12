https://ria.ru/20250912/vorobev-2041487619.html

Воробьев вручил награды сотрудникам клиники "Медицина" в Химках

Воробьев вручил награды сотрудникам клиники "Медицина" в Химках - РИА Новости, 12.09.2025

Воробьев вручил награды сотрудникам клиники "Медицина" в Химках

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил областные награды сотрудникам клиники "Медицина", которая отмечает 35-летие, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:16:00+03:00

2025-09-12T15:16:00+03:00

2025-09-12T15:16:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

россия

андрей воробьев

снг

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041486146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5b307c5ec62c4f2d387d7161e07da75.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил областные награды сотрудникам клиники "Медицина", которая отмечает 35-летие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Церемония прошла в Институте ядерной медицины (ИЯМ) в городском округе Химки, который является частью клиники и был открыт в 2021 году. Здесь предоставляется полный цикл медицинской помощи: от диагностики до хирургического лечения, химио- и радиотерапии "Сегодня мы приехали в Центр ядерной медицины в Химки, чтобы поздравить Григория Ефимовича (Ройтберга, президента АО "Медицина" - прим. ред.), всю его команду, которую он очень ценит, с 35-летием. Каждый раз, когда мы встречаемся, разговор посвящен развитию, поиску и внедрению новых технологий, помощи людям. Один из проектов АО "Медицина" реализован у нас в Подмосковье. Он современный, востребованный. За эти четыре с небольшим года 70 тысяч человек получили здесь помощь. Мы знаем, насколько важно в самых сложных ситуациях иметь доступ ко всему высокотехнологичному, тому, что позволяет продлить жизнь", - приводит пресс-служба слова Воробьева. Он поблагодарил коллектив центра, указав, что большинство пациентов — жители Подмосковья, а среди специалистов также есть врачи из региона. Губернатор пожелал дальнейшего процветания и отметил важность привлечения одаренных специалистов в медицине. Около 90% услуг Институт ядерной медицины оказывает жителям Подмосковья по системе ОМС, повышая доступность высокотехнологичной медицинской помощи и дополняя возможности федеральных онкологических центров. Помимо жителей Московской области, в институт обращаются пациенты из других регионов России и стран СНГ. За 2024 год медицинскую помощь по ОМС здесь получили около 27 тысяч человек, а за семь месяцев 2025 года — еще порядка 13 тысяч пациентов. Также специалисты института проводят телемедицинские консультации. На базе Института ядерной медицины работают несколько подразделений: отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радиотерапии (включая брахитерапию), радионуклидной терапии, а также циклотронно-радиохимический комплекс — так называемая "Ядерная аптека". Здесь сотрудники института производят радиофармацевтические препараты для диагностики и лечения онкологических заболеваний в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Это позволяет обеспечивать пациентов современными видами терапии и избегать зависимость от импорта в фармацевтической отрасли. Кроме того, ИЯМ служит клинической базой для кафедры терапии, общей врачебной практики и ядерной медицины ИНОПР РНИМУ им. Н.И. Пирогова, где проходят подготовку будущие специалисты в области ядерной медицины. Институт оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, включая цифровой позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерной томографией, линейные ускорители, аппараты для брахитерапии, компьютерный томограф-симулятор, циклотрон, однофотонные эмиссионные компьютерные томографы, совмещенные с компьютерной томографией, а также другое диагностическое и терапевтическое оборудование.

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области), россия, андрей воробьев, снг, российский медицинский университет имени н. и. пирогова