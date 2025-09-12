Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen
18:36 12.09.2025 (обновлено: 19:07 12.09.2025)
Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen
Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного АО "Камея" открыл процедуру конкурсного производства в отношении находящегося в России имущества немецкого автомобильного концерна Volkswagen, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ввести в отношении Volkswagen Aktiengesellschaft… процедуру конкурсного производства в отношении имущественной массы на территории России", - огласил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.Суд включил в реестр требований кредиторов Volkswagen Aktiengesellschaft требования компании "Камея" в размере более 16,9 миллиарда рублей. Право требования к немецкой компании на эту сумму "Камея" ранее приобрела у нижегородского ООО "Автомобильный завод "НАЗ" (ранее – "Автомобильный завод "ГАЗ").Локальная процедура по делу о банкротстве введена на шесть месяцев. Суд утвердил конкурсным управляющим Андрея Столярова из Союза арбитражных управляющих "Созидание".Задолженность Volkswagen перед заявителем подтверждена судебными актами арбитражных судов трех инстанций в Волго-Вятском округе и Верховного суда РФ о взыскании с немецкого концерна более 16,9 миллиарда рублей по иску ООО "Автомобильный завод "НАЗ" (ранее – "Автомобильный завод "ГАЗ").Спор возник из договора 2017 года, по которому немецкий автоконцерн взял на себя обязательство поставлять ООО "Автозавод "ГАЗ" по его заявкам дизельные двигатели для установки на автомобили, которые выпускал ГАЗ, и запасные части для их послепродажного обслуживания. Volkswagen в марте 2022 года отказался от исполнения обязательств по договору. Суды взыскали с него более 16,9 миллиарда рублей убытков, в том числе более 10,2 миллиарда – в форме упущенной выгоды.В мае этого года арбитражный суд Нижегородской области произвел процессуальную замену истца и взыскателя с ООО "Автомобильный завод "НАЗ" на АО "Камея", которое приобрело у российского автозавода права требования к Volkswagen за 120 миллионов рублей.Представитель Volkswagen на заседании в пятницу просил суд оставить заявление о банкротстве без рассмотрения, так как оно не удовлетворяет установленным судебной практикой критериям для введения процедур банкротства в отношении иностранных лиц. Так, по словам юриста, кредитор не исчерпал возможности защиты своих прав другими способами – в частности, в исполнительном производстве и путем признания долга в других юрисдикциях. Представитель должника сообщил, что "Камея", например, пытается привести решение в исполнение в ЮАР.Кроме того, по словам представителя должника, у Volkswagen нет тесной связи с Россией – компания снята с налогового учета, у нее нет банковских счетов, нет имущества, свою деятельность она ведет исключительно за рубежом, в предыдущие годы на ее бизнес в РФ приходилось всего порядка 2%.Представитель "Камеи" заявил, что у должника есть доли в российских юрлицах, а также интеллектуальная собственность – товарные знаки и патенты. По его словам, процедура банкротства откроет возможность защиты нарушенных прав кредитора через механизмы оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности. Он также сообщил о готовности финансировать процедуру.
Volkswagen. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.
"Ввести в отношении Volkswagen Aktiengesellschaft… процедуру конкурсного производства в отношении имущественной массы на территории России", - огласил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.
Суд включил в реестр требований кредиторов Volkswagen Aktiengesellschaft требования компании "Камея" в размере более 16,9 миллиарда рублей. Право требования к немецкой компании на эту сумму "Камея" ранее приобрела у нижегородского ООО "Автомобильный завод "НАЗ" (ранее – "Автомобильный завод "ГАЗ").
Локальная процедура по делу о банкротстве введена на шесть месяцев. Суд утвердил конкурсным управляющим Андрея Столярова из Союза арбитражных управляющих "Созидание".
Задолженность Volkswagen перед заявителем подтверждена судебными актами арбитражных судов трех инстанций в Волго-Вятском округе и Верховного суда РФ о взыскании с немецкого концерна более 16,9 миллиарда рублей по иску ООО "Автомобильный завод "НАЗ" (ранее – "Автомобильный завод "ГАЗ").
Спор возник из договора 2017 года, по которому немецкий автоконцерн взял на себя обязательство поставлять ООО "Автозавод "ГАЗ" по его заявкам дизельные двигатели для установки на автомобили, которые выпускал ГАЗ, и запасные части для их послепродажного обслуживания. Volkswagen в марте 2022 года отказался от исполнения обязательств по договору. Суды взыскали с него более 16,9 миллиарда рублей убытков, в том числе более 10,2 миллиарда – в форме упущенной выгоды.
В мае этого года арбитражный суд Нижегородской области произвел процессуальную замену истца и взыскателя с ООО "Автомобильный завод "НАЗ" на АО "Камея", которое приобрело у российского автозавода права требования к Volkswagen за 120 миллионов рублей.
Представитель Volkswagen на заседании в пятницу просил суд оставить заявление о банкротстве без рассмотрения, так как оно не удовлетворяет установленным судебной практикой критериям для введения процедур банкротства в отношении иностранных лиц. Так, по словам юриста, кредитор не исчерпал возможности защиты своих прав другими способами – в частности, в исполнительном производстве и путем признания долга в других юрисдикциях. Представитель должника сообщил, что "Камея", например, пытается привести решение в исполнение в ЮАР.
Кроме того, по словам представителя должника, у Volkswagen нет тесной связи с Россией – компания снята с налогового учета, у нее нет банковских счетов, нет имущества, свою деятельность она ведет исключительно за рубежом, в предыдущие годы на ее бизнес в РФ приходилось всего порядка 2%.
Представитель "Камеи" заявил, что у должника есть доли в российских юрлицах, а также интеллектуальная собственность – товарные знаки и патенты. По его словам, процедура банкротства откроет возможность защиты нарушенных прав кредитора через механизмы оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности. Он также сообщил о готовности финансировать процедуру.
