В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли - РИА Новости, 12.09.2025
15:03 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/voennyj-2041483831.html
В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли
В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли
В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли
Один из командиров мобильной группы противовоздушной обороны в составе ВСУ сравнил украинскую ПВО с нижним бельем из марли, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:03:00+03:00
2025-09-12T15:03:00+03:00
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
страна.ua
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один из командиров мобильной группы противовоздушной обороны в составе ВСУ сравнил украинскую ПВО с нижним бельем из марли, сообщает газета Washington Post. Отмечается, что поставляемое Киеву западное вооружение нацелено на поражение ракет и снарядов, тогда как дроны сбивают мобильные группы ПВО, а они в свою очередь испытывают проблемы с оснащением. "Вся это противовоздушная оборона как марлевое нижнее белье. Ощущается острая нехватка мобильных огневых групп, но это никого не волнует", - приводит издание слова украинского военного. По словам неназванного европейского дипломата, правительственный квартал в Киеве остается наиболее безопасным местом, однако его защищенность не гарантируется. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.
киев
россия
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли

WP: ВСУ сравнивают свою ПВО с нижним бельем из марли

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один из командиров мобильной группы противовоздушной обороны в составе ВСУ сравнил украинскую ПВО с нижним бельем из марли, сообщает газета Washington Post.
Отмечается, что поставляемое Киеву западное вооружение нацелено на поражение ракет и снарядов, тогда как дроны сбивают мобильные группы ПВО, а они в свою очередь испытывают проблемы с оснащением.
"Вся это противовоздушная оборона как марлевое нижнее белье. Ощущается острая нехватка мобильных огневых групп, но это никого не волнует", - приводит издание слова украинского военного.
По словам неназванного европейского дипломата, правительственный квартал в Киеве остается наиболее безопасным местом, однако его защищенность не гарантируется. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
