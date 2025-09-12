https://ria.ru/20250912/voennyj-2041483831.html
В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли
В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли - РИА Новости, 12.09.2025
В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли
Один из командиров мобильной группы противовоздушной обороны в составе ВСУ сравнил украинскую ПВО с нижним бельем из марли, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:03:00+03:00
2025-09-12T15:03:00+03:00
2025-09-12T15:03:00+03:00
в мире
киев
россия
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один из командиров мобильной группы противовоздушной обороны в составе ВСУ сравнил украинскую ПВО с нижним бельем из марли, сообщает газета Washington Post. Отмечается, что поставляемое Киеву западное вооружение нацелено на поражение ракет и снарядов, тогда как дроны сбивают мобильные группы ПВО, а они в свою очередь испытывают проблемы с оснащением. "Вся это противовоздушная оборона как марлевое нижнее белье. Ощущается острая нехватка мобильных огневых групп, но это никого не волнует", - приводит издание слова украинского военного. По словам неназванного европейского дипломата, правительственный квартал в Киеве остается наиболее безопасным местом, однако его защищенность не гарантируется. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли
WP: ВСУ сравнивают свою ПВО с нижним бельем из марли