В ВСУ украинскую ПВО сравнили с нижним бельем из марли

Один из командиров мобильной группы противовоздушной обороны в составе ВСУ сравнил украинскую ПВО с нижним бельем из марли, сообщает газета Washington Post.

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один из командиров мобильной группы противовоздушной обороны в составе ВСУ сравнил украинскую ПВО с нижним бельем из марли, сообщает газета Washington Post. Отмечается, что поставляемое Киеву западное вооружение нацелено на поражение ракет и снарядов, тогда как дроны сбивают мобильные группы ПВО, а они в свою очередь испытывают проблемы с оснащением. "Вся это противовоздушная оборона как марлевое нижнее белье. Ощущается острая нехватка мобильных огневых групп, но это никого не волнует", - приводит издание слова украинского военного. По словам неназванного европейского дипломата, правительственный квартал в Киеве остается наиболее безопасным местом, однако его защищенность не гарантируется. В июне украинское издание "Страна.ua" сообщало, что украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе. В марте американская газета Wall Street Journal назвала Россию мировым лидером в области беспилотных систем.

