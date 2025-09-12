https://ria.ru/20250912/verdikt-2041333881.html
Суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы
Суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы - РИА Новости, 12.09.2025
Суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 12.09.2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сен - РИА Новости. Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1."Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота. Коллегия постановила, что срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца", - говорится в сообщении.
