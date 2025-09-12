https://ria.ru/20250912/verdikt-2041333881.html

Суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы

Суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы - РИА Новости, 12.09.2025

Суд приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T01:17:00+03:00

2025-09-12T01:17:00+03:00

2025-09-12T01:19:00+03:00

в мире

бразилия

жаир болсонару

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997926175_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_1a693866e7b2e580e6043cc87c9862b7.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сен - РИА Новости. Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщил новостной портал G1."Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение о признании бывшего президента Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота. Коллегия постановила, что срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца", - говорится в сообщении.

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, жаир болсонару