Вэнс привез гроб Кирка в Аризону

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс доставил в штат Аризона гроб с телом активиста Чарли Кирка, которого убили в Юте, следует из трансляции американских телеканалов. На кадрах трансляции гроб выгрузили из самолета вице-президента. В городе Феникс находится штаб-квартира организации, которую возглавлял Кирк. Он жил в штате Аризона. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

