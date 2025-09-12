https://ria.ru/20250912/vaktsinatsiya-2041401967.html
Свыше 100 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч детей вакцинировались от гриппа в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Поставить прививку ребенку можно в детской поликлинике, также вакцинация проводится в образовательных учреждениях – детских садах и школах. Медики применяют вакцины "Ультрикс квадри" и "Совигрипп". "Чтобы успел выработаться иммунитет после вакцинации, важно пройти ее как можно скорее. Это позволит защитить ребенка от опасных осложнений, к которым может привести грипп. В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже более 100 тыс. детей, а всего в этом году планируется привить более 1,1 млн ребятишек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Перед прививкой педиатр осмотрит ребенка. Если противопоказаний нет, он направит на вакцинацию. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Телеграм.
