Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 12.09.2025 (обновлено: 14:15 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041417075.html
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев - РИА Новости, 12.09.2025
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев понять, что киевский режим, объявивший экстренную мобилизацию 120 тысяч человек в ВСУ,... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:16:00+03:00
2025-09-12T14:15:00+03:00
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев понять, что киевский режим, объявивший экстренную мобилизацию 120 тысяч человек в ВСУ, реализует на западные деньги механизм по убийству граждан страны."У меня есть вопрос к каждому гражданину Украины, к каждому. Хотя бы сейчас, когда на эту экстренную мобилизацию на Украине Банковая выделяет 12 миллионов долларов только на отлов (мобилизованных), неужели до вас не дойдет главное? Вас же просто (Владимир) Зеленский на западные деньги убивает. В отношении граждан Украины Запад руками Зеленского реализует программу по уничтожению. Граждане Украины должны понять: если теперь Зеленскому требуется еще 120 тысяч вас, то это же механизм по убийству граждан своей же страны... Руками Зеленского нужно вас уничтожить", - заявила Захарова на своем брифинге.
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041447634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев

МИД назвал киевский режим, объявивший мобилизацию, механизмом убийства украинцев

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев понять, что киевский режим, объявивший экстренную мобилизацию 120 тысяч человек в ВСУ, реализует на западные деньги механизм по убийству граждан страны.
"У меня есть вопрос к каждому гражданину Украины, к каждому. Хотя бы сейчас, когда на эту экстренную мобилизацию на Украине Банковая выделяет 12 миллионов долларов только на отлов (мобилизованных), неужели до вас не дойдет главное? Вас же просто (Владимир) Зеленский на западные деньги убивает. В отношении граждан Украины Запад руками Зеленского реализует программу по уничтожению. Граждане Украины должны понять: если теперь Зеленскому требуется еще 120 тысяч вас, то это же механизм по убийству граждан своей же страны... Руками Зеленского нужно вас уничтожить", - заявила Захарова на своем брифинге.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше
Вчера, 13:35
 
В миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала