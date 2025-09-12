https://ria.ru/20250912/ukraina-2041417075.html
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев - РИА Новости, 12.09.2025
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев понять, что киевский режим, объявивший экстренную мобилизацию 120 тысяч человек в ВСУ,... 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинцев понять, что киевский режим, объявивший экстренную мобилизацию 120 тысяч человек в ВСУ, реализует на западные деньги механизм по убийству граждан страны."У меня есть вопрос к каждому гражданину Украины, к каждому. Хотя бы сейчас, когда на эту экстренную мобилизацию на Украине Банковая выделяет 12 миллионов долларов только на отлов (мобилизованных), неужели до вас не дойдет главное? Вас же просто (Владимир) Зеленский на западные деньги убивает. В отношении граждан Украины Запад руками Зеленского реализует программу по уничтожению. Граждане Украины должны понять: если теперь Зеленскому требуется еще 120 тысяч вас, то это же механизм по убийству граждан своей же страны... Руками Зеленского нужно вас уничтожить", - заявила Захарова на своем брифинге.
МИД назвал киевский режим механизмом по убийству украинцев
