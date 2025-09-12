Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 12.09.2025 (обновлено: 12:11 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041412573.html
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова - РИА Новости, 12.09.2025
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:00:00+03:00
2025-09-12T12:11:00+03:00
москва
украина
россия
мария захарова
сергей лавров
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, украина, россия, мария захарова, сергей лавров, оон, в мире
Москва, Украина, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН, В мире
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова

Посольский круглый стол на тему Украины пройдет в Москве 17 сентября

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
Вчера, 08:00
 
МоскваУкраинаРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала