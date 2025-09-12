https://ria.ru/20250912/ukraina-2041412573.html

В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова

В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.

