https://ria.ru/20250912/ukraina-2041412573.html
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова - РИА Новости, 12.09.2025
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:00:00+03:00
2025-09-12T12:00:00+03:00
2025-09-12T12:11:00+03:00
москва
украина
россия
мария захарова
сергей лавров
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
https://ria.ru/20250912/pomosch-2041326066.html
москва
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, россия, мария захарова, сергей лавров, оон, в мире
Москва, Украина, Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН, В мире
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
Посольский круглый стол на тему Украины пройдет в Москве 17 сентября