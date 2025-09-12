https://ria.ru/20250912/udary-2041331538.html
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
2025-09-12T00:30:00+03:00
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено четыре боеприпаса. Согласно сообщению, в управление поступили сведения о ранении одного мирного жителя - ребенка 2010 года рождения. Кроме того, ведомство сообщает о ранении еще одного ребенка в результате обстрела Горловки 10 сентября. В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
