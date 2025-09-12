https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041403309.html

Мировые СМИ пристально следят за российско-белорусскими учениями

Мировые СМИ пристально следят за российско-белорусскими учениями - РИА Новости, 12.09.2025

Мировые СМИ пристально следят за российско-белорусскими учениями

Мировые СМИ пристально следят за начавшимися в пятницу совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025", они обращают внимание, что учения демонстрируют РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:28:00+03:00

2025-09-12T11:28:00+03:00

2025-09-12T11:28:00+03:00

в мире

россия

белоруссия

польша

дмитрий песков

виктор хренин

дональд туск

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033635590_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dbd18d0b73e4e1489d1f70645e3710ab.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мировые СМИ пристально следят за начавшимися в пятницу совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025", они обращают внимание, что учения демонстрируют силу России и Белоруссии, а также вызывают беспокойство в странах НАТО и Европы. В пятницу стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Учения вызвали огромный интерес, поскольку в соседних с Белоруссией Польше и Литве сочли их угрозой для своей безопасности, несмотря на открытый характер учений и приглашение множества наблюдателей. Освещать российско-белорусские учения аккредитовались десятки журналистов, значительная их часть представляет западные СМИ. Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность участников. Как заявил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин, принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. "Военные учения России и Белоруссии разжигают европейские страхи из-за конфликта на Украине..., чиновники боятся просчета по линии разлома Европы", - говорится в материале французского радио RFI. Агентство Блумберг подчеркивает, что западные официальные лица не раз отмечали, что не ожидают от учений острой угрозы или якобы возможных скрытых планов нападения. Вместо этого, указывает агентство, НАТО сможет обратить внимание на российскую технику, силы и готовность. "Российские учения подкрепляют беспокойство НАТО", - гласит заголовок Блумберг. При этом агентство отмечает, что Запад будет пытаться продемонстрировать возможности отражать предполагаемые якобы "агрессивные действия Москвы". "Учения "Запад-2025", которые являются демонстрацией силы Россией и ее близким союзником, проходят в чрезвычайно напряженный момент российско-украинского конфликта", - считает британское издание Independent. Французская газета Point пишет, что, будучи демонстрацией российской военной мощи, учения "Запад" регулярно организуются с 2009 года "под пристальным вниманием наблюдателей из многих стран". Многие СМИ обращают внимание на то, что учения стартовали через несколько дней после инцидента с дронами в Польше. Однако газета Independent не забывает подчеркнуть, что они были спланированы задолго до инцидента в среду. "Начало в эту пятницу русско-белорусских военных маневров на территории Белоруссии заставляет Польшу быть начеку, которая из-за этого закрыла для Белоруссии границу и ограничила полеты в восточные регионы. Учения беспокоят Варшаву...", - пишет испанская газета Vanguardia. Британская Daily Mail отмечает, что западные страны также в этом месяце проведут учения, которые могут рассматриваться как "ответ" учениям "Запад-2025". Журнал Forbes пишет, что каждый раз при проведении учений "Запад" в западных странах вспыхивают громкие обсуждения якобы возможных угроз, однако "эти угрозы еще никогда не материализовались". Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России объявило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Министерство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250912/tramp-2041336373.html

https://ria.ru/20250912/zapad-2041278538.html

https://ria.ru/20250911/polsha-2041195820.html

https://ria.ru/20250911/stubb-2041129641.html

россия

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, польша, дмитрий песков, виктор хренин, дональд туск, нато, еврокомиссия, евросоюз, forbes