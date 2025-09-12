https://ria.ru/20250912/ucheniya-2041351480.html
В Минобороны рассказали о приглашенных на совместные учения контингентах
В Минобороны рассказали о приглашенных на совместные учения контингентах
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Контингенты ОДКБ, ШОС и других партнёров приглашены на учение "Запад-2025" для отработки совместных действий, сообщили в Минобороны РФ.Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" стартовало 12 сентября."Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров", - говорится в сообщении.
