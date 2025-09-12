Рейтинг@Mail.ru
07:10 12.09.2025 (обновлено: 07:11 12.09.2025)
В Минобороны рассказали о приглашенных на совместные учения контингентах
Контингенты ОДКБ, ШОС и других партнёров приглашены на учение "Запад-2025" для отработки совместных действий, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
россия
одкб
белоруссия
шос
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Контингенты ОДКБ, ШОС и других партнёров приглашены на учение "Запад-2025" для отработки совместных действий, сообщили в Минобороны РФ.Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" стартовало 12 сентября."Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров", - говорится в сообщении.
россия
белоруссия
россия, одкб, белоруссия, шос
Россия, ОДКБ, Белоруссия, ШОС
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Контингенты ОДКБ, ШОС и других партнёров приглашены на учение "Запад-2025" для отработки совместных действий, сообщили в Минобороны РФ.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" стартовало 12 сентября.
"Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров", - говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали о совместных учениях России и Белоруссии
07:08
 
РоссияОДКББелоруссияШОС
 
 
