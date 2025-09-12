https://ria.ru/20250912/uchenija-2041351755.html
В Минобороны рассказали, где пройдут учения "Запад— 2025"
В Минобороны рассказали, где пройдут учения "Запад— 2025"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения "Запад-2025" пройдут на полигонах России и Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях, сообщили в Минобороны РФ. Учения стартовали 12 сентября. "Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей", - говорится в сообщении.
