07:16 12.09.2025
В Минобороны рассказали, где пройдут учения "Запад— 2025"
безопасность
белоруссия
баренцево море
россия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения "Запад-2025" пройдут на полигонах России и Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях, сообщили в Минобороны РФ. Учения стартовали 12 сентября. "Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей", - говорится в сообщении.
белоруссия
баренцево море
россия
безопасность, белоруссия, баренцево море, россия
Безопасность, Белоруссия, Баренцево море, Россия
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьВ Белоруссию прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2025"
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
В Белоруссию прибыл первый эшелон с военнослужащими Российской Федерации и техникой для участия в совместном стратегическом учении "Запад-2025". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совместные стратегические учения "Запад-2025" пройдут на полигонах России и Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях, сообщили в Минобороны РФ.
Учения стартовали 12 сентября.
"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей", - говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали о приглашенных на совместные учения контингентах
07:10
 
Безопасность Белоруссия Баренцево море Россия
 
 
