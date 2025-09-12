Рейтинг@Mail.ru
Учение "Запад-2025" носит оборонительный характер, заявил Вольфович
14:02 12.09.2025 (обновлено: 15:06 12.09.2025)
Учение "Запад-2025" носит оборонительный характер, заявил Вольфович
Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" носит оборонительный характер, не представляет угрозы для западных соседей, проходит далеко... РИА Новости, 12.09.2025
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" носит оборонительный характер, не представляет угрозы для западных соседей, проходит далеко от госграниц Белоруссии, заявил государственный секретарь белорусского Совета Безопасности Александр Вольфович. "Хочу отметить, что учение носит сугубо оборонительный характер. Цели, которые поставлены перед учением это прежде всего отработка вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности Союзного государства. Учение не представляет никакой угрозы для наших западных соседей и западных партнеров. Районы проведения учения отведены вглубь территории нашей страны. И сегодня вопросы учения отрабатываются далеко от государственных границ Республики Беларусь", - заявил госсекретарь, слова которого приводит пресс-служба белорусского минобороны. Вольфович напомнил, что учение "Запад-2025" - плановое мероприятие, начиная с 2000 года такие мероприятия проводятся каждые два года, поочередно на территории Белоруссии и России.По его словам, генеральными штабами Белоруссии и России проведена большая подготовительная работа к учению, проведен ряд раздельных и совместных штабных тренировок. "Сегодня подошли к финишной части - практическим действиям. Войска, штабы вышли на участки местности и приступили к отработке вопросов. Районы проведения учения отведены вглубь территории нашей страны. И сегодня вопросы учения отрабатываются далеко от государственных границ Республики Беларусь", - сказал Вольфович.Госсекретарь заявил, что Белоруссия всегда выступала и выступает за мир, за безопасность, за доброжелательные отношения друг к другу, за взаимоуважение, за уважение интересов государств, независимость, территориальную целостность."Те мероприятия, которые проходят сегодня здесь на полигоне, нацелены прежде всего не на увеличение какой-то военной активности, а на отработку вопросов готовности к защите своих национальных интересов, своей территории. Мы делаем упор не на увеличение численности войск, не на закладывание денег в покупку большого количества вооружения и военной техники, а на качество подготовки наших военнослужащих", - заявил госсекретарь.По его словам, учения нацелены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих, начиная от штабов, генеральных штабов, заканчивая штабами тактического уровня."Заслушивая сегодня командиров российской части региональной группировки войск, белорусской составляющей, я вижу, что командиры с пониманием относятся к тем задачам, которые им поставлены, отрабатывают и совершенствуют вопросы взаимодействия, делают упор на выучку своих подчиненных, войск. Уверен, что все пройдет в соответствии с планами и задачами, которые поставлены перед региональной группировкой войск", - заключил государственный секретарь.
Вольфович заявил, что учение "Запад-2025" не представляет угрозы для Запада

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото
Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"
Границу Белоруссии и Польши не успели пересечь сотни автомобилей
