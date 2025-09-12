В Курской области открылись избирательные участки
В Курской области открылись участки для голосования на выборах губернатора
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области. 12 сентября 2025
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области. 12 сентября 2025
КУРСК, 12 сен - РИА Новости. Участки для голосования открылись в 08.00 в Курской области, где проходят выборы губернатора региона.
В Курской области в единый день голосования будут выбирать губернатора региона, на должность которого претендуют четыре кандидата: Геннадий Баев (депутат Курской облдумы) - выдвинут Курским региональным отделением "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Алексей Бобовников (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения КПРФ, Алексей Томанов (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения ЛДПР, Александр Хинштейн (врио губернатора Курской области) - выдвинут Курским региональным отделением "Единая Россия".
Досрочное голосование на выборах губернатора региона проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование состоится с 12 по 14 сентября. Всего в регионе будет открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля 2025, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской , Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.