В Курской области открылись избирательные участки

08:02 12.09.2025 (обновлено: 10:20 12.09.2025)
КУРСК, 12 сен - РИА Новости. Участки для голосования открылись в 08.00 в Курской области, где проходят выборы губернатора региона. В Курской области в единый день голосования будут выбирать губернатора региона, на должность которого претендуют четыре кандидата: Геннадий Баев (депутат Курской облдумы) - выдвинут Курским региональным отделением "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Алексей Бобовников (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения КПРФ, Алексей Томанов (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения ЛДПР, Александр Хинштейн (врио губернатора Курской области) - выдвинут Курским региональным отделением "Единая Россия". Досрочное голосование на выборах губернатора региона проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование состоится с 12 по 14 сентября. Всего в регионе будет открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля 2025, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской , Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
© Фото : Избирательная комиссия Курской области/ВКонтактеГолосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области. 12 сентября 2025
© Фото : Избирательная комиссия Курской области/ВКонтакте
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области. 12 сентября 2025
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В регионах, живущих по московскому времени, открыли участки для голосования
08:42
Избирательный бюллетень - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Иркутской области открылись участки для голосования
03:10
 
