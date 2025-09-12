Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 12.09.2025 (обновлено: 00:36 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/ubiystvo-2041331107.html
Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка
Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T00:19:00+03:00
2025-09-12T00:36:00+03:00
в мире
сша
республика крым
дональд трамп
владимир зеленский
чарли кирк
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_0:57:3000:1745_1920x0_80_0_0_88889e7b461c86483974ff73905a0840.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее.Глава Белого дома также отметил значительный прогресс в расследовании убийства его соратника."Они (правоохранители - ред.) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он журналистам.Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250911/kirk-2041325868.html
сша
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514760_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_242dc06530f5a598a48c3453293b0336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, республика крым, дональд трамп, владимир зеленский, чарли кирк, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Республика Крым, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Чарли Кирк, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка

Трамп заявил, что позже поделится информацией о мотивах убийства Кирка

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее.
Глава Белого дома также отметил значительный прогресс в расследовании убийства его соратника.
"Они (правоохранители - ред.) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он журналистам.
Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Команда Трампа усилила меры безопасности после убийства Кирка, пишет WSJ
Вчера, 23:27
 
В миреСШАРеспублика КрымДональд ТрампВладимир ЗеленскийЧарли КиркЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала