Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка

Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка - РИА Новости, 12.09.2025

Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее. РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее.Глава Белого дома также отметил значительный прогресс в расследовании убийства его соратника."Они (правоохранители - ред.) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он журналистам.Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

