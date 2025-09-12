https://ria.ru/20250912/ubiystvo-2041331107.html
Трамп заявил, что обладает информацией о мотивах убийства Кирка
2025-09-12T00:19:00+03:00
в мире
сша
республика крым
дональд трамп
владимир зеленский
чарли кирк
центральное разведывательное управление (цру)
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известны определенные данные о мотиве убийства Кирка и пообещал поделиться ими позднее.Глава Белого дома также отметил значительный прогресс в расследовании убийства его соратника."Они (правоохранители - ред.) делают большой прогресс, и посмотрим, что из этого выйдет", — сказал он журналистам.Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
