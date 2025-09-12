Рейтинг@Mail.ru
11:37 12.09.2025 (обновлено: 12:21 12.09.2025)
Против экс-начальника представительства Минобороны Тюрина возбудили дело
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина обвинили в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", — рассказали там.В 2020-2021 годах он контролировал многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств с ПАО "Объединенная авиационная корпорация". Отмечается, что с 2021-го по 2023-й он организовал подписание фиктивных документов. Это привело к неисполнению условий контрактов и ущербу для Минобороны на сумму более 40 миллионов рублей.Суд заключил Тюрина под стражу, расследование продолжается.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина обвинили в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", — рассказали там.
В 2020-2021 годах он контролировал многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств с ПАО "Объединенная авиационная корпорация". Отмечается, что с 2021-го по 2023-й он организовал подписание фиктивных документов. Это привело к неисполнению условий контрактов и ущербу для Минобороны на сумму более 40 миллионов рублей.
Суд заключил Тюрина под стражу, расследование продолжается.
Генерал-майор Александр Оглоблин во время оглашения приговора в 235-м гарнизонном военном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Генералу Оглоблину вынесли приговор по делу о взятке
2 сентября, 14:38
 
