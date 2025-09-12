https://ria.ru/20250912/tyurin-2041406813.html

Против экс-начальника представительства Минобороны Тюрина возбудили дело

Экс-начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина обвинили в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:37:00+03:00

2025-09-12T11:37:00+03:00

2025-09-12T12:21:00+03:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

андрей тюрин

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041415131_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_078905d37145c6f0122771c81e7387cf.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина обвинили в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", — рассказали там.В 2020-2021 годах он контролировал многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств с ПАО "Объединенная авиационная корпорация". Отмечается, что с 2021-го по 2023-й он организовал подписание фиктивных документов. Это привело к неисполнению условий контрактов и ущербу для Минобороны на сумму более 40 миллионов рублей.Суд заключил Тюрина под стражу, расследование продолжается.

https://ria.ru/20250902/ogloblin-2039105139.html

россия

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

Задержание экс-начальника военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, андрей тюрин, министерство обороны рф (минобороны рф)