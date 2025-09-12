https://ria.ru/20250912/tyurin-2041406813.html
Против экс-начальника представительства Минобороны Тюрина возбудили дело
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Экс-начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина обвинили в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в Следственном комитете."Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа", — рассказали там.В 2020-2021 годах он контролировал многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств с ПАО "Объединенная авиационная корпорация". Отмечается, что с 2021-го по 2023-й он организовал подписание фиктивных документов. Это привело к неисполнению условий контрактов и ущербу для Минобороны на сумму более 40 миллионов рублей.Суд заключил Тюрина под стражу, расследование продолжается.
Задержание экс-начальника военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина
Экс-начальника военного представительства Минобороны России Андрея Тюрина обвиняют в превышении полномочий с ущербом более 40 млн рублей, сообщили в СК.
Следствие установило, что в 2020-2021 гг госзаказчик заключил с "Объединенной авиационной корпорацией" многомиллионные контракты на изготовление электромеханических устройств. Тюрин должен был контролировать исполнение этих контрактов.
Однако он в 2021-2023 гг он организовал подписание фиктивных документов о стоимости и характеристиках изделий, не соответствующих условиям госконтракта.
