В Польше резко отреагировали на новый выпад Туска в адрес России - РИА Новости, 12.09.2025
12:03 12.09.2025 (обновлено: 12:22 12.09.2025)
В Польше резко отреагировали на новый выпад Туска в адрес России
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Польские пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о вреде распространения российской информации в стране.&quot;Распространение украинской, немецкой, &lt;…&gt; англосаксонской пропаганды — вот что наносит вред польскому государству! Если ты играешь только в одни ворота, то ты действуешь. Ты ни о чем не задумываешься, ничего не проверяешь, просто говоришь то, что тебе велят определенные службы!&quot; — написал @DymowskaIda."Прошу дать определение, что такое российская пропаганда. Есть ли у нас официальное подтверждение того, что это за дроны, кто их запускал и с какой целью? У нас нет. Поэтому, пожалуйста, не втягивайте нас в войну, пока мы не изучим проблему и не сможем точно утверждать, что это была российская атака", — отметил @The_Krzysztof."Хватит уже пороть чушь о российской пропаганде. Вы сами занимаетесь немецкой и украинской пропагандой. Похоже, если бы не Белоруссия, вы бы ни хрена не знали. Да, именно Белоруссия, с которой вы, болваны, не желаете разговаривать", — пожаловался @MisColabor."Глупость — это безоговорочная и бескорыстная поддержка бандеровской Украины. Вы уже много лет работаете во вред польскому государству и в интересах Германии", — подытожил @OrdoMedicus.Инцидент с БПЛА в ПольшеТуск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Польские пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о вреде распространения российской информации в стране.
"Распространение украинской, немецкой, <…> англосаксонской пропаганды — вот что наносит вред польскому государству! Если ты играешь только в одни ворота, то ты действуешь. Ты ни о чем не задумываешься, ничего не проверяешь, просто говоришь то, что тебе велят определенные службы!" — написал @DymowskaIda.

"Прошу дать определение, что такое российская пропаганда. Есть ли у нас официальное подтверждение того, что это за дроны, кто их запускал и с какой целью? У нас нет. Поэтому, пожалуйста, не втягивайте нас в войну, пока мы не изучим проблему и не сможем точно утверждать, что это была российская атака", — отметил @The_Krzysztof.
"Хватит уже пороть чушь о российской пропаганде. Вы сами занимаетесь немецкой и украинской пропагандой. Похоже, если бы не Белоруссия, вы бы ни хрена не знали. Да, именно Белоруссия, с которой вы, болваны, не желаете разговаривать", — пожаловался @MisColabor.
"Глупость — это безоговорочная и бескорыстная поддержка бандеровской Украины. Вы уже много лет работаете во вред польскому государству и в интересах Германии", — подытожил @OrdoMedicus.
Инцидент с БПЛА в Польше
Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
