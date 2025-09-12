В Аризоне к штабу организации Кирка несут цветы

https://ria.ru/20250912/tsvety-2041491926.html

ФЕНИКС (штат Аризона), 12 сен — РИА Новости. К штаб-квартире организации, которую возглавлял погибший активист Чарли Кирк, весь день приходят люди, чтобы возложить цветы, присутствие полиции не усилено, передает корреспондент РИА Новости. Люди приходят поодиночке, семьями и небольшими группами. Атмосфера остается спокойной, усиленного присутствия полиции не наблюдается - у здания дежурят лишь несколько патрульных машин. Ранее в Аризону был доставлен гроб с телом Кирка. По данным американских телеканалов, его самолетом привез вице-президент США Джей Ди Вэнс. Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

