В ЦИК дали прогноз по ДЭГ в первый день голосования

12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Центризбирком РФ ожидает, что к концу 1-го дня ЕДГ-2025 проголосуют 70% записавшихся на электронное голосование избирателей в регионах, где есть дистанционное электронное голосование (ДЭГ), заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. "В дистанционном электронном голосовании за минуту до нашего разговора с вами почти 55% (избирателей, записавшихся на электронное голосование - ред.) уже проголосовали… К концу дня мы ожидаем, что проголосуют 70%", - сказал Булаев журналистам. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллиона избирателей. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

